トップチームデビューから驚異的な速度で成長を続けるバルセロナFWラミン・ヤマル。その武器の1つがドリブルにあり、もはや止められない領域まできている。スペイン『MARCA』は、ヤマルが2025年の1年間で合計285回ものドリブルを成功させたと伝えている。これは欧州5大リーグでプレイする選手の中では最多だ。それも2位マンチェスター・シティFWジェレミー・ドク（155回）、3位レアル・マドリードFWキリアン・ムバッペ（144回）と