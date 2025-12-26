次なるブラジルのスタープレイヤーとなるのか。国内のコリンチャンスで注目を集めているのが20歳MFブレノ・ビドンだ。ビドンには『ブラジルのペドリ』なんて異名もあるようで、確かにペドリを思わせるような柔らかいボールタッチを持つレフティーのMFだ。そんなビドンが22日に行われたブラジル国内カップ決勝2ndレグのヴァスコ・ダ・ガマ戦で魅せた。1-1で迎えた後半16分、味方の縦パスを受けたビドンはトラップの際にボールへ回転