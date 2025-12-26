2025年の「今年の漢字」は「熊」だった。日本各地で熊の出没が相次ぎ、秋頃からはニュースで見ない日はなかった。私が住む福島県も例外ではなく、家の近所の道端に熊のフンが落ちていて、ちょっとした騒ぎになった。 参考：「今度はスーパーにも」クマが多数出没する秋田県ーー出身ライターが帰省のたびに感じる問題点 そんな空気のなかで、手に取ったのが吉村昭の小説『羆嵐』（新潮文