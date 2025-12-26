マンチェスター・ユナイテッドで出場時間を得られず苦難のときを過ごすMFコビー・メイヌー。エリック・テン・ハーグ時代には低迷するチームの救世主ではないかと言われていたが、ルベン・アモリム監督の信頼は得られていない様子。今季プレミアリーグでの先発は1度もなく、プレイ時間は212分にとどまっている。出場時間を増やさなければイングランド代表への復帰も叶わない。冬のローン移籍があるかと噂されていたが、アモリム監督