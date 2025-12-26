楽天グループは、「楽天市場」において、2026年の初売りイベント「Rakuten初売り」を2026年1月1日に開始する。 15日までの期間中、出店する600以上の店舗で、ファッション、家電、グルメなど幅広いジャンルの福袋や初売り商品が販売される。福袋には、中身があらかじめ分かる「ネタバレ福袋」や、形が不均一な商品などを集めた「わけあり福袋」、ランキング入賞実績のある商品を詰めた福袋などがラインアップされる