シャオミは、新型スマートフォン「Xiaomi 17 Ultra」をグローバル向けに2026年に発売することを、X（旧Twitter）で予告した。 Xへの投稿では、ライカとの戦略的な共同開発により次世代の光学システムを実現したと説明し、「2026年、全世界で発売開始」と案内している。 これにあわせて、シャオミ副社長兼最高マーケティング責任者（CMO）のシュー・フェイ氏は、中国向け発表会の会場から動