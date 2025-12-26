26日朝の県内は冬型の気圧配置が強まった影響で気温が下がりました。日中の最高気温も1桁台が予想されています。26日朝の県内は冬型の気圧配置が強まった影響で気温が下がりました。最低気温は霧島市牧之原で0.6℃、溝辺で1.4℃、鹿屋市輝北で1.5℃、鹿児島市でも3.8℃を観測しました。海上も荒れ、種子屋久高速船や高速船甑島など欠航が相次いでいます。寒空のもと、新年を迎える準備も進んでいます。26日が仕事納めの鹿