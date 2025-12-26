ドジャースにニコ・ホーナーを獲得するプランを米メディアが提案した(C)Getty Imagesドジャースにカブスのニコ・ホーナーをトレードで獲得するプランを米メディア『ClutchPoints』が提案している。ホーナーは今季156試合に出場し、打率.297、7本塁打、61打点、OPS.739をマーク。盗塁も29個記録した。また、二塁手部門で2023年に続いて2度目のゴールドグラブ賞に輝いている。【写真】もらい泣き必至…ユニホームの袖で涙を拭う