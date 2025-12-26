こども家庭庁は来年度の予算案を7兆4956億円とすることを発表しました。子育て世帯への支援として主なものは、来年4月から全国展開される「こども誰でも通園制度」で、349億円が計上されています。この制度は、親が就労しているかどうかにかかわらず、6か月から3歳未満のこどもを月10時間まで保育園などに預けられる制度で、すでに一部自治体が始めています。来年度は、国や自治体から保育所などへの補助単価を約3割引き上げるとと