プロ野球・巨人は26日、ブライアン・マタ投手と契約合意に至ったことを発表しました。1999年生まれ26歳のマタ投手はベネズエラ出身右腕。2016年からレッドソックス傘下のマイナーリーグでプレーを始め、メジャー昇格とはならなかったものの、通算150試合に登板しました。今季は42試合に登板し、67と1/3回を投げ、3勝3敗6ホールド2セーブ、防御率5.08をマーク。来季から日本球界に挑むこととなりました。マタ投手は球団を通じて、コ