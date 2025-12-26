田中真紀子元外相（８１）が２５日に日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」に出演。番組では高市早苗政権の発足２カ月を特集した。真紀子さんは冒頭から、高市内閣の支持率が高すぎると指摘し「いやもう腰を抜かしておりまして、世間ってそういうものか。私は世間知らずだったのか。一般の方たちは、やっぱり良く分かっておられないんじゃないかなと」と語った。中国が猛反発している台湾発言について「高市総理の発言は、お