女優・田中みな実の自宅でのクリスマス会に豪華メンバーが集まった。２６日までにインスタグラムで「ハッピーメリークリスマスどんなクリスマスをお過ごしでしょうか？この日はひと足先にみな実さん宅でクリスマスパーティをした日」と当日の様子を投稿したのは、タレントの滝沢カレン。「まゆとみな実さんつまりＧＥＥＫＳメンバーで集まりました楽しかったな〜」と２４年７月期のフジテレビ系木曜劇場ドラマ「ギークス〜