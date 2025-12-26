俳優の高橋文哉（24）が26日、自身のインスタグラムを更新。前日放送の日本テレビ系『ぐるぐるナインティナイン4時間SP』で放送された「ゴチになります最終戦」で小芝風花、矢部浩之と共に“クビ”が決定し、投稿では写真を添えて番組への感謝をつづった。【写真】“クビ同士”の小芝風花＆矢部浩之ら出演者と記念ショット放送では、増田貴久が2位でいち早く残留を決めた後、白石麻衣が3位、小芝が4位という流れに。その後、ク