◆第７０回有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）＝１２月２６日、栗東トレセン今年の皐月賞馬ミュージアムマイル（牡３歳、栗東・高柳大輔厩舎、父リオンディーズ）は、後半の時間帯の坂路を力強いフットワークで駆け上がり、ラスト１ハロンは１４秒７をマークした。「すごくいい枠に入ったので、ゲートをスッと出てくれれば、内でいいところでロスなくためて運びたい」と高柳大調教師はレースプラ