25日夜、石川県七尾市で成人男性が刃物で腕を切りつけられる事件がありました。犯人は刃物を持ったまま現場から逃走し、警察が行方を追っています。事件があったのは、石川県七尾市国分町にある商業施設の駐車場です。25日午後9時半過ぎ、刃物を持った男が60代男性の腕を切りつけ、刃物を持ったまま現場から逃走しました。被害に遭った男性は自ら110番通報し病院に搬送されましたが、全治2か月の重傷を負っているということです。