PPIHは2026年1月1日、ドン・キホーテ、MEGAドン・キホーテ、アピタ、ピアゴなど522店舗において「新春福袋」を発売する。PPIHグループの初売り同社が運営するドン・キホーテなど国内約660店舗は、2026年も元旦より営業する(一部店舗を除く)。また、うち522店舗において総785アイテムの福袋を販売する。○ドン・キホーテの初売りドン・キホーテでは2026年1月1日から、全国のドン・キホーテ系列397店舗において初売りと福袋の販売を