PayPay銀行は2025年12月26日、定常プログラム「ステップアップ円預金」の特別金利およびポイント受取の付与率を引き上げると発表した。改定は2026年2月1日から適用され、円普通預金の最大金利は年0.4%(税引後 年0.31%)から年0.5%(税引後 年0.39%)へと引き上げられる。○最大金利0.5%、ポイント付与率も引き上げ今回の改定では、特別金利に加え、ポイント受取設定時の付与率も強化される。ポイント付与率は最大年0.5%から最大年0.6%