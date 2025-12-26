26日の石川県内は、強い冬型の気圧配置の影響で雪が降り、金沢市内ではこの冬初めての本格的な積雪となりました。気象台では、大雪による交通障害への注意・警戒に加え、28日にかけて高波にも警戒するよう呼び掛けています。現在、低気圧が発達しながら北上し、日本付近は強い冬型の気圧配置となっています。石川県内の上空には、強い寒気が流れ込んでいるため大気の状態が非常に不安定となり、山地を中心に雪が降っています。