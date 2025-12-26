ＭＬＢ公式サイトは２５日（日本時間２６日）に同サイトのマーク・ファインサイド記者が選んだトップＦＡ３０人中、市場に残る１４人の最適な移籍先を紹介した。ポスティングシステムでメジャー移籍を目指す西武の今井達也投手（２７）はヤンキース巨人の岡本和真内野手（２９）はパイレーツを挙げた。ランキング１１位の今井について「ブロンクス（ヤンキース）の先発ローテーションの補強が切実に必要というわけではない