SBI証券は、大和証券、SBI新生銀行、BOOSTRY、大阪デジタルエクスチェンジ（ODX）、ディーカレットDCPと共同で、トークン化預金「DCJPY」を用いたセキュリティトークン（ST）のDVP決済に関する実発行検証に向けた協業を開始した。STの二次流通市場を想定した新たな決済スキームの確立を目指す取り組みとなる。○ST市場拡大の一方で残る決済リスクと事務負担国内では2020年のデジタル債発行以降、セキュリティトークン市場が拡大を