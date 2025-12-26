前回は私募社債の最新状況について解説いたしました。今回はレベニュー・ベースド・ファイナンス(レベニュー・ベースド・ファイナンシング／Revenue Based Financingと呼ぶケースもあります。以下、RBF)の最新状況についてレポートします。RBFは2020年4月1日に施行された改正民法において、債権法のルールが変更されたことを契機に発展した新しいタイプの資金繰り手法です。RBFのサービス提供事業者は企業の財務情報をもとに将来の