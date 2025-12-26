【モデルプレス＝2025/12/26】TBSアナウンサーの田村真子（29）が12月26日、同局系「ラヴィット！」（毎週月曜〜金曜あさ8時）に生出演。結婚を生報告した。【写真】田村真子アナの結婚を悔しがった人気芸人◆田村真子アナ、結婚生報告田村は同日、自身のInstagramを通じて結婚を発表。その30分後に放送が始まった「ラヴィット！」では、司会を務める麒麟の川島明から「ご結婚おめでとうございます！」と祝福される場面があった。