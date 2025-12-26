〈大阪公立大と協働、植物性ダシで満足感のあるプラントベースカレーを実現〉大阪公立大学生活科学部食栄養学科･生活科学研究科の学生らが企画･開発した、動物性原料を一切使用しないレトルトカレー「ひとさらのミライ―学生が考える、地球と人にやさしいカレ― ―」の記者向け試食会が23日、同大学森之宮キャンパスで開かれた。不二製油と協働し、同社の植物性ダシ「MIRA-Dashi(ミラダシ)」を活用して満足感のある味わいを実現し