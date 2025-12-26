ポッカサッポロフード&ビバレッジは12月25日、主要レモン商品ブランド「ポッカレモン100」および「キレートレモン」の販売が好調に推移し、2025年度(1〜12月)の売上金額が両ブランドともに過去最高の見込みとなったことを発表した。ポッカサッポロフード&ビバレッジは、「ポッカレモン」を1957年から発売するなど、レモンの商品化に古くから取り組んできた。レモンが持つ独自性について、クエン酸、ビタミンC、ポリフェノ