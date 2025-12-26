岡山市教委の相談会岡山市役所26日 教員免許を持ちながら教職に就いていない、いわゆる「ペーパーティーチャー」の力を借りようと、岡山市教育委員会が相談会を開いています。 人材確保につなげようと岡山市教委が毎年、複数回開いている相談会です。岡山市役所を訪れた人に市教委の担当者が教職員の仕事の内容や待遇などを説明しました。 岡山市教委によりますと、常勤の講師だけでなく