年の瀬を迎えた2025年。今年も野球界で最も注目を集めたのはドジャース・大谷翔平（31）だろう。チームは2年連続の世界一、自身も3年連続4度目のMVP受賞という快挙を果たしたのみならず、プライベートでも変化があった。MLB関係者が語る。【写真を見る】サングラスを着け、黒白のペアルックで家族デートする大谷選手と真美子さん。大谷がベビーカーを押していた「4月に妻・真美子さん（29）との間に娘さんが誕生しました。大谷選