上空からの寒気の影響で、12月26日の高知県内は各地で冷え込みました。梼原町では、25日夜から26日朝にかけて雪が降り積もり一面、雪化粧となっています。気象台によりますと、県内は25日夜遅くから26日朝にかけて、上空1500m付近にマイナス6度以下の寒気が流れ込んだ影響で各地で冷え込みました。26日朝の最低気温は、いの町本川で氷点下1.9度、梼原町で氷点下1.6度、四万十町窪川で0.4度を観測。また、室戸岬で3.5度、清水で2.7