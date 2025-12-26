きょう午前11時半現在、西日本から北日本の日本海側を中心に、大雪と暴風がピークを迎えています。このあとも雪が降り続き、あす朝までに降る雪の量は北陸で80センチ、東北で70センチなどとなっています。風も強く、予想最大瞬間風速は北陸と中国地方で35メートル、北海道、東北で30メートルとなっています。暴風や大雪による交通障害に十分注意して下さい。