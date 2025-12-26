長野県松川村では午前7時ごろ、路面が凍結していた道路で車4台が絡む事故がありました。この事故で、最初にクレーン車と衝突した軽乗用車が全焼し、焼け跡から運転手1人が遺体で見つかりました。このほか、2人が軽いけがをしています。現場の道路は、きのうからの雨と冷え込みで路面が凍結していたということです。