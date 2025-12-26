県内では広く雨や雪が降っています。きょうの夜のはじめ頃にかけて山間部を中心に警報級の大雪となる可能性があります。日本付近は強い冬型の気圧配置となっています。上空には強い寒気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となっています。富山県内は、予想よりも寒気が強まったり、同じ地域で雪が降り続いた場合は、山間部を中心に警報級の大雪となる可能性があります。あす朝までの予想降雪量は、多い所で平野部が15センチ、山