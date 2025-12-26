記者「午前8時の鳥取市です。きのうから景色が一変、市街地でも積雪となりました」山陰地方でもきょうは平野部でも雪が積もり、鳥取では午前9時時点で6センチの積雪。この影響で、JR山陰線や伯備線では、特急列車などにも運休や遅れが相次いでいます。また、各地の空港でも欠航や天候状況確認のための遅れなどダイヤが乱れています。