アジア・アジアパラ大会に向けた警戒活動で、高速船の船内を探索する警備犬＝26日午前、中部空港来年秋に愛知県で開催されるアジア・アジアパラ競技大会に向け、海上保安庁と県警は26日、中部国際空港（常滑市）と津なぎさまち港（津市）を結ぶ高速船「カトレア」の空港側の乗り場や船内で、合同の警戒活動を実施した。テロリスト制圧や、災害現場で救援活動に当たる警備犬が、船内にあるごみ箱や自動販売機の取り出し口のにお