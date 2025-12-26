◇バスケットボール ウインターカップ2025(12月23日〜29日)高校バスケットボールの全国大会「ウインターカップ2025」は26日、女子の準々決勝、4試合が東京体育館で行われました。今夏インターハイ女王の桜花学園は東海大福岡と対戦し、試合終盤まで大接戦となります。6点差リードで第4クオーターに入ると、一時は追いつかれますが、最後は残り約1分で得点を重ねて突き放し、ベスト4進出を決めました。八雲学園は一関学院と対戦。第