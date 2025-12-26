忘年会の季節がやってきました。昨今ではお店・時間帯・参加する目的なども多様化しているといいます。株式会社リクルート（東京都千代田区）の調査・研究機関『ホットペッパーグルメ外食総研』が実施した「令和版・理想の忘年会調査」によると、会社・仕事関係の忘年会に「参加する意向」を持つ人は4割弱にとどまった一方、友人知人との忘年会では7割強にのぼることがわかりました。【ランキング】会社・仕事関係の忘年会で2次会