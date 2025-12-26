今年も忘年会シーズンがやってきました。みなさんが忘年会に「払ってもいい」と思う金額はいくらですか。株式会社ぐるなび（東京都千代田区）が実施した「忘年会」に関する調査によると、仕事・プライベートともに「4500〜5000円未満」が最多となりました。また、忘年会の幹事を頼まれた際、約4人に1人が「喜んで引き受ける」と回答したそうです。【グラフ】職場・仕事関係の忘年会で、あなたが払ってもよい金額はいくらくらいです