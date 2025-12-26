阿賀野市で25日夜、住宅が全焼する火事があり、焼け跡から男性の1人の遺体が見つかりました。サイレンが鳴り響く中、燃え上がる炎。火事があったのは阿賀野市大室にある住宅です。警察などによりますと、25日午後9時半過ぎ、付近の住民から「隣の家から火が見える」と119番通報がありました。 木造平屋建ての住宅が全焼し、焼け跡の居間付近から男性1人の遺体が見つかりました。＜付近の住民＞「音もすごかったし爆音というか、