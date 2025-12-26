高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第13週「サンポ、シマショウカ。」の第65回が12月26日に放送され、話題を呼んでいます。【写真】散歩に出かけたトキとヘブンは湖の前で…トキにプロポーズした銀二郎でしたが、トキの幸せを願い、身を引くことに。松野家を訪れ「諦めます」と宣言しました。松江を出奔したものの、４年の時を経てトキを迎えに来た銀二郎。そ