高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第13週「サンポ、シマショウカ。」の第65回が12月26日に放送され、話題を呼んでいます。【写真】トキとヘブンは見つめ合い…トキにプロポーズした銀二郎でしたが、トキの幸せを願い、身を引きます。松野家を訪れ「諦めます」と宣言した銀二郎。それを聞いた松野家の人たちの反応が注目されました。＊以下12月26日放送回のネ