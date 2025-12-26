◆ 今季ブレークの24歳と球団最大契約現地時間25日、アスレチックスがタイラー・ソダーストロム外野手（24）と2032年までの契約延長に合意したと『ESPN』のジェフ・パッサン記者が報じた。契約は7年総額8600万ドルとされ、2033年シーズンの球団オプションも含まれている。ソダーストロムは2020年のドラフトで球団1巡目指名を受け、有望株捕手として2022年にMLBデビュー。昨季は一塁を主戦場とし、3年目の今季は左翼にも転向し