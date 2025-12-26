今夜7時から「ウソかホントかわからない やりすぎ都市伝説2025冬」を放送。Mr.都市伝説 関暁夫は、アメリカ・ニューヨークへ！アメリカで深刻化する格差社会とドラッグ汚染、世界経済を左右する巨大資本、歴史的大学に残る“秘密結社”の痕跡――現地取材と専門家の証言をもとに“潮流”を読み解く。2026年ニューワールドオーダーから一体何が起こるのか？放送を前に、Mr.都市伝説 関暁夫に話を聞いた。【動画】「やりすぎ都市伝説