◆バスケットボール全国高校選手権ウインターカップ（26日、東京体育館）女子の準々決勝4試合が行われ、ベスト4が出そろった。準決勝は27日に開催される。昨年3位の精華女子（福岡?）は大会4連覇を目指す京都精華学園（京都?）に55―59で敗れた。2022、23年大会で3位の東海大福岡（福岡?）は今夏の全国総体優勝の桜花学園（愛知?）に55―61で敗れ、九州勢は姿を消した。八雲学園（東京?）は64―52で一関学院（岩手）を破