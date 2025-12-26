「銀座コージーコーナー」は、12月30日（火）から、年末年始にぴったりのお正月限定ケーキを、全国の生ケーキ取扱店で発売する。【写真】新年のお祝いに！「スイーツおせち」などお正月ケーキが勢ぞろい■6品がラインナップ今回登場するのは、2026年の干支“午”をデザインした1人用ケーキなど、お正月気分を盛り上げるスイーツ6品。「干支のケーキ（午）」は、チョコクリームをサンドしたスポンジに、抹茶スポンジクラム