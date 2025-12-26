ソフトバンクの上沢直之投手（31）が26日、日本ハム入りを決断した有原航平投手（33）について言及した。有原はソフトバンクを自由契約となり、24日に同球団に断りの連絡を入れて古巣に戻る決断を下した。上沢は日本ハム時代も含めて7年間、有原とプレー。昨オフから再びチームメートとなり「（入団したときに）有原さんがいたのは心強かった」と振り返った。その上で「一緒にできなくなるのはもちろん寂しいけど、どこに行っ