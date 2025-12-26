【プレーバック2025・海野隆司編】ソフトバンクの選手が、今シーズンの名場面を振り返る年末恒例のプレーバック企画「鷹戦士あのプレー」。今回はチームの穴をしっかり埋めた海野隆司捕手（28）が登場します。選んでくれたのは、2年連続のリーグ優勝を決めた9月27日の西武戦（ベルーナドーム）でした。◇◇◇悲願の日本一を達成したことよりも、今季の海野にとってはリーグ優勝を決め、杉山一樹のもとへと駆け