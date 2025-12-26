福岡県は来年1月15〜31日、労働者の健康増進を目的とした企業対抗のウオーキングラリーを催す。1社5人以上で参加し、期間中の平均歩数の累計を競う。上位10社に加え、県が定める1日平均8千歩の目標を達成した企業に抽せんで健康グッズなどを贈る。エントリーの締め切りは同月14日。県は、県内の団体や事業所が健診受診率の向上や食生活の改善などに向けた取組を登録する「ふくおか健康づくり団体・事業所宣言」制度を設けてい