11月に京都市で開かれた高校生の華道の全国大会「Ikenobo花の甲子園」で、久留米高専（福岡県久留米市）の男子チーム「笹竹隊」が準優勝した。男子だけのチームは全国大会出場校で唯一。「周りのレベルが高く、まさか準優勝できるとは思わなかった」とガッツポーズで喜んだ。