福岡県みやま市瀬高町の下庄八幡神社に24日、山門高（同市）と瀬高中（同）の生徒たちが、それぞれ制作した来年の干支（えと）「馬」を描いた巨大絵馬を奉納した。生徒たちは「来年が飛躍の年になるよう願いながら描きました」と力を込める。