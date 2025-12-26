福岡県田川市平松町の田川文化センターで21日、合唱コンサート「第九を歌うバイinたがわ」があった。田川地域と県内の合唱団のほか、今任保育園（大任町）と緑保育園（川崎町）の園児も参加し、ベートーベンの「交響曲第9番」（第九）を合唱した。「第九を歌うバイinたがわ合唱団」（松岡久代会長）が結成した2006年から開催しており、今年で18回目。この日は5歳の園児から80代までの約80人が、宗像フィルハーモニー管弦