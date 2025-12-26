東京ヴェルディは12月26日、2025シーズンにロアッソ熊本へ期限付き移籍していたDF袴田裕太郎が、26シーズンより湘南ベルマーレへ完全移籍すると発表した。袴田は1996年6月24日生まれ、静岡県浜松市出身の29歳。身長183センチ、体重77キロのDF。これまで、浜松白脇サッカースポーツ少年団、ジュビロ磐田U-15、浜松開誠館高、明治大を経て、19年に横浜FCでプロキャリアをスタートさせた。その後、ジュビロ磐田、大宮アルディージ