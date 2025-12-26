【4v4 JAPAN CUP 2025 RESPECT YOU,au】レジェンドチーム 21−3 アシカマトリ（12月25日／トヨタアリーナ東京）【映像】本田＆家長の「リフティング突破」本田圭佑と家長昭博の“夢のレフティーコンビ”が、「4v4 JAPAN CUP 2025 RESPECT YOU,au」で小学生相手に圧倒的な技術を見せつけた。本田が考案した「4v4」は、子供を対象にした4対4の新しいサッカー競技。ショットクロック20秒、ドリブルイン、GKの攻撃参加可能などの独